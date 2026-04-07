В колледжах региона проведут единый день открытых дверей

В субботу, 18 апреля, в 11 колледжах Пензенской области, которые являются участниками кластерных проектов, пройдет единый день открытых дверей.

«Для школьников, студентов, родителей и всех желающих этот день станет возможностью погрузиться в атмосферу среднего профессионального образования и увидеть его работу изнутри», - сообщили в областном министерстве образования.

В колледжах проведут родительское собрание, классный час для школьников, организуют профессиональные пробы и мастер-классы.

В минобре уточнили: сельскохозяйственный кластер объединяет Пензенский агропромышленный колледж, Сердобский многопрофильный техникум и Мокшанский агротехнологический колледж; строительный - Пензенский колледж архитектуры и строительства, Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции, Кузнецкий многопрофильный колледж, Каменский техникум промышленных технологий и предпринимательства и Нижнеломовский многопрофильный техникум; педагогический - Пензенский социально-педагогический колледж, Кузнецкий многопрофильный колледж и Каменский техникум промышленных технологий и предпринимательства.

Ранее стало известно, что в Пензенской области утверждено общее число бюджетных мест в колледжах в 2026 году. Всего их предусмотрено 6 570: 6 351 по очной форме обучения и 219 по заочной.