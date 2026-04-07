Оценивать поведение школьников будут по трехуровневой системе

Оценивать поведение школьников будут с использованием трехуровневой системы. Соответствующий приказ Минпросвещения России подготовлен, сообщили в ведомстве.

«Предварительными критериями оценивания стали соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебная активность ученика», - уточнили в министерстве.

Апробация введения оценки поведения обучающихся сейчас завершается в 7 регионах страны. Она охватила 89 школ (более 40 000 учеников 1-8-х классов и более 2 000 педагогов).

«Мы предлагали три модели оценивания: двухуровневую (зачет/незачет), трехуровневую (образцовое, допустимое, недопустимое) и пятиуровневую. По результатам вторая из них выбрана как наиболее успешная. Она отличается лучшей воспроизводимостью результатов, гибкостью и профилактическим потенциалом, прозрачностью для всех участников образовательных отношений и оптимальной дифференциацией без избыточности», - пояснила замминистра просвещения РФ Ольга Колударова.

В 2026/27 учебном году апробация модели пройдет в 10 школах каждого региона страны. В 2027/28 учебном году оценка поведения будет введена везде.