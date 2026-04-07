Пензенские выпускники хотят сдавать профильную математику

В 2026 году больше половины пензенских выпускников будут сдавать профильную математику - 57,2% от 4 910. Об этом сообщила и. о. министра образования Пензенской области Лариса Казакова на брифинге во вторник, 7 апреля.

Таким образом, процент желающих сдать профильную математику растет уже несколько лет: в 2025 году - 53,5%, в 2024-м - 50%.

«Почти на 4% увеличилось количество выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ физику (2026 г. - 23,8%, 2023-2025 г. - 19%), на 2% - химию, на 1% - биологию. Информатику выбрали почти 25% выпускников Пензенской области», - рассказала Лариса Казакова.

При этом снова стало меньше решивших сдавать обществознание (2026 г. - 43,5%; 2025 г. - 46,5%; 2024 г. - 48%) и историю (2026 г. - 15%; 2025 г. - 17%; 2024 г. - 19%).

Английский язык выбрали 8,7% выпускников, литературу - 6,1%, географию - 3,5%. 3 человека сдадут немецкий язык, 1 - китайский.

Досрочный период ГИА-11 стартовал 20 марта и завершится 20 апреля, он проходит на базе лицея № 55 в Пензе. Экзамены сдают 17 человек.

Основной период продлится с 1 июня по 9 июля. Будет задействовано 33 пункта проведения экзаменов.