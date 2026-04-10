Более 12 600 девятиклассников написали пробный ОГЭ по математике

Учеба

Более 12 600 девятиклассников написали пробный ОГЭ по математике
Печать
Max

В четверг, 9 апреля, в Пензенской области прошел региональный тренировочный экзамен по математике для учеников 9-х классов.

В пробнике принимали участие более 12 600 человек. В рамках подготовки к ОГЭ они познакомились с процедурой испытания и выполнили задания.

«В тренировке было задействовано 58 пунктов проведения экзаменов, в которых работало более 2 500 специалистов. Были успешно отработаны технологические и организационные этапы во всех ППЭ», - сообщили в областном министерстве образования.

Следующая тренировка (по русскому языку, физике, химии и информатике) запланирована на 14 апреля.

Основной период сдачи ОГЭ пройдет с 2 июня по 6 июля. С утвержденным расписанием можно ознакомиться здесь.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
школа экзамен ученик
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!