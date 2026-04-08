8 апреля выпускники напишут итоговое сочинение в 2-й дополнительный срок

В среду, 8 апреля, в Пензенской области 29 выпускников напишут итоговое сочинение, 2 - изложение.

Это второй дополнительный срок, предоставленный школьникам, которые получили незачет или отсутствовали во время основного этапа по уважительной причине.

4 декабря, в установленную дату, сочинение писали 4 872 11-классника, изложение - 50 человек (выбрать его имеют право учащиеся с ограниченными возможностями здоровья). От результатов этого испытания зависит допуск к государственной итоговой аттестации.

99,3% выпускников справились с работой. 74 человека не приняли участие в процедуре по уважительным причинам.

В первый дополнительный срок, 4 февраля, испытание проходили 136 человек: 127 из них писали сочинение, 9 - изложение.

Для сочинения предлагается 6 тем на выбор из трех тематических разделов: «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека», «Природа и культура в жизни человека».

На написание отводится 3 часа 55 минут. Работа оценивается по 5 критериям, результатом является зачет или незачет.