Губернатор сообщил о начале капремонта школы № 56 в Пензе

В Пензе начался капитальный ремонт школы № 56 имени Героя России А. М. Самокутяева. Об этом губернатор Олег Мельниченко доложил полпреду Президента РФ в ПФО Игорю Комарову по видеосвязи во вторник, 7 апреля.

Ранее родители и ученики обратились с просьбой об обновлении образовательного учреждения к главе государства Владимиру Путину. На модернизацию здания выделили 145 миллионов рублей, еще 9 потратят на новое оборудование.

«По нацпроекту «Молодежь и дети» меняем электропроводку, системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализацию. Выполним капремонт кровли, заменим окна и двери, отремонтируем входные группы школы. Утеплим и обновим фасад», - перечислил Олег Мельниченко.

Учебный процесс при этом не прекращается. Работы начались во время каникул и сейчас ведутся после уроков. Капремонт должен завершиться до 10 августа.

«Держу вопрос на личном контроле», - резюмировал губернатор.

