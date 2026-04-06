Юрий Каленов рассказал о заболеваемости в школах

Роста заболеваемости ОРВИ среди школьников в Пензе нет, доложил начальник городского управления образования Юрий Каленов на совещании в мэрии в понедельник, 6 апреля.

Сейчас, после каникул, ни один класс не закрыт на карантин.

О снижении уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ говорит и последняя статистика, опубликованная Роспотребнадзором.

По словам Юрия Каленова, в целом учащиеся провели каникулы безопасно и с пользой. Работали 29 пришкольных лагерей, их посещали 1 715 человек. Дети ходили в театры, музеи и другие учреждения культуры.

К концу каникул все школы подготовили к приему учеников - в помещениях провели санитарную обработку, сообщили в мэрии.