Утверждено количество бюджетных мест в пензенских колледжах

В Пензенской области утверждено общее число бюджетных мест в колледжах в 2026 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Всего их предусмотрено 6 570: 6 351 – по очной форме обучения и 219 - по заочной.

Планируемый объем набора для обучения по программам подготовки специалистов среднего звена:

- физическая культура и спорт - 60;

- клиническая медицина - 175;

- сестринское дело - 403;

- информатика и вычислительная техника - 12;

- культуроведение и социокультурные проекты - 66;

- музыкальное искусство - 93;

- изобразительное и прикладные виды искусств - 81.

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:

- техника и технологии строительства - 150;

- информатика и вычислительная техника (по линии министерства образования) - 15;

- электро- и теплоэнергетика - 25;

- машиностроение - 400;

- техника и технологии наземного транспорта - 425;

- технологии легкой промышленности - 100;

- сельское, лесное и рыбное хозяйство - 300;

- ветеринария и зоотехния - 25;

- экономика и управление - 25;

- сервис и туризм - 425;

- изобразительное и прикладные виды искусств - 75.

По программам подготовки специалистов среднего звена:

- архитектура - 25;

- техника и технологии строительства - 325;

- информатика и вычислительная техника - 475;

- информационная безопасность - 50;

- электроника, радиотехника и системы связи - 75;

- фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии - 50;

- электро- и теплоэнергетика - 100;

- машиностроение - 300;

- химические технологии - 25;

- промышленная экология и биотехнологии - 150;

- техносферная безопасность и природообустройство - 75;

- прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия - 75;

- техника и технологии наземного транспорта - 415;

- аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники - 25;

- управление в технических системах - 25;

- технологии легкой промышленности - 50;

- сельское, лесное и рыбное хозяйство - 300;

- ветеринария и зоотехния - 50;

- экономика и управление - 270;

- сервис и туризм - 325;

- образование и педагогические науки - 325;

- история и археология - 90;

- физическая культура и спорт - 100;

- изобразительное и прикладные виды искусств - 15.