Утверждено количество бюджетных мест в пензенских колледжах

В Пензенской области утверждено общее число бюджетных мест в колледжах в 2026 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Всего их предусмотрено 6 570: 6 351 – по очной форме обучения и 219 - по заочной.
Планируемый объем набора для обучения по программам подготовки специалистов среднего звена:
- физическая культура и спорт - 60;
- клиническая медицина - 175;
- сестринское дело - 403;
- информатика и вычислительная техника - 12;
- культуроведение и социокультурные проекты - 66;
- музыкальное искусство - 93;
- изобразительное и прикладные виды искусств - 81.
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
- техника и технологии строительства - 150;
- информатика и вычислительная техника (по линии министерства образования) - 15;
- электро- и теплоэнергетика - 25;
- машиностроение - 400;
- техника и технологии наземного транспорта - 425;
- технологии легкой промышленности - 100;
- сельское, лесное и рыбное хозяйство - 300;
- ветеринария и зоотехния - 25;
- экономика и управление - 25;
- сервис и туризм - 425;
- изобразительное и прикладные виды искусств - 75.
По программам подготовки специалистов среднего звена:
- архитектура - 25;
- техника и технологии строительства - 325;
- информатика и вычислительная техника - 475;
- информационная безопасность - 50;
- электроника, радиотехника и системы связи - 75;
- фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии - 50;
- электро- и теплоэнергетика - 100;
- машиностроение - 300;
- химические технологии - 25;
- промышленная экология и биотехнологии - 150;
- техносферная безопасность и природообустройство - 75;
- прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия - 75;
- техника и технологии наземного транспорта - 415;
- аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники - 25;
- управление в технических системах - 25;
- технологии легкой промышленности - 50;
- сельское, лесное и рыбное хозяйство - 300;
- ветеринария и зоотехния - 50;
- экономика и управление - 270;
- сервис и туризм - 325;
- образование и педагогические науки - 325;
- история и археология - 90;
- физическая культура и спорт - 100;
- изобразительное и прикладные виды искусств - 15.