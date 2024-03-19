В школьную программу предложили включить песни «Любэ» и Shaman

19.03.2024 | 08:11

Депутат Госдумы Сергей Колунов обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением дополнить школьную программу по музыке песнями патриотической направленности современных авторов.

Об этом сообщает «Парламентская газета», в распоряжении которой имеется письмо. Из его текста следует, что об этом депутата попросили сами учителя и родители школьников.

«Уверен, изучение патриотических песен, в том числе современных, созданных совсем недавно на фоне проведения нашей страной СВО, привьет детям чувство любви к Родине, гордости за страну», - написал депутат.

Из ответа Минпросвещения следует, что ведомство «готово рассмотреть возможность дополнения федеральной рабочей программы по учебному предмету «Музыка» песнями патриотической направленности современных авторов».

Также в письме указывается, что действующие стандарты уже «предусматривают изучение песен патриотической направленности на уровне основного общего образования». Это, например, опера Глинки «Иван Сусанин», увертюра Чайковского «1812 год», кантата Прокофьева «Александр Невский». Школьников знакомят с народным творчеством и религиозной музыкой русских композиторов. Кроме того, дети разучивают песни военных лет. А гимн России обязателен к исполнению.

«В народной среде так или иначе сформированы представления о патриотичных исполнителях. Мы четко понимаем, что Shaman, группа «Любэ», Олег Газманов и многие другие любимые народом исполнители - те люди, чье творчество могут совершенно обоснованно изучать в школах. Это песни, наполненные любовью к Родине», - прокомментировал Сергей Колунов.

По данным ВЦИОМ, полученным в 2023 году, самыми патриотичными исполнителями россияне считают Shaman (Ярослав Дронов), Олега Газманова и Николая Расторгуева.