Глава Рособрнадзора в прямом эфире ответит на вопросы о ЕГЭ и ОГЭ

Учеба

Глава Рособрнадзора в прямом эфире ответит на вопросы о ЕГЭ и ОГЭ
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17 ноября (вторник) глава Рособрнадзора Анзор Музаев в прямом эфире ответит на вопросы родителей выпускников по поводу экзаменационной кампании - 2027.

Трансляция начнется в 10:00 в сообществе ведомства во «ВКонтакте» и на Rutube.

«Речь пойдет об организации и проведении ЕГЭ и ОГЭ, итогового сочинения и собеседования по русскому языку, ВПР и контрольных работ, а также исследований качества образования», - пояснили в ведомстве.

Задать вопросы можно заранее:

- на странице Рособрнадзора во «ВКонтакте» в специальной теме;

- через почту ege2026@obrnadzor.gov.ru.

Ответы на самые распространенные и интересные обращения прозвучат в прямом эфире.

Ранее сообщалось о публикации проектов расписания ЕГЭ и ОГЭ на 2027 год.

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