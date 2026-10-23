Число победителей и призеров олимпиад хотят сократить

В Министерстве науки и высшего образования РФ разработали меры, которые сделают правила приема в вузы более справедливыми. Глава ведомства Валерий Фальков обнародовал их на заседании Совета союза ректоров в Москве в пятницу, 23 октября.

«Приемная кампания этого года была по-своему уникальной и показала ряд проблемных вопросов, наиболее значимым из которых является ситуация с победителями и призерами олимпиад. Мы детальнейшим образом проанализировали ситуацию и видим, что она обусловлена совокупностью факторов. В первую очередь - существенным ростом числа 100-балльников (на 40,9%. - Прим. ред.), ну и увеличением количества победителей и призеров олимпиад», - отметил министр.

Победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) в этом году было 4 241 (+5,5%), победителей и призеров олимпиад Российского совета олимпиад школьников (РСОШ) - 25 754 (+4,3%), следует из презентации Валерия Фалькова.

«В 20 ведущих вузах у нас был дефицит по отдельным специальностям, то есть все бюджетные места были заняты олимпиадниками. Для того чтобы сделать правила приема на следующие годы более справедливыми, нами предложен комплекс мер», - сообщил он.

Так, уже сокращено с 83 до 60 количество олимпиад РСОШ. Будет точечно увеличено количество бюджетных мест в ведущих вузах по востребованным специальностям. «Вот эти так называемые 20 вузов. Как правило, там IT-специальности, конечно, надо [увеличивать], хотя эта практика тоже имеет свои пределы», - пояснил министр.

Предлагается впредь учитывать победы на олимпиадах только за 10-й и 11-й классы (вместо 9-11-х); предоставлять право поступления без вступительных экзаменов только победителям олимпиад, а призерам начислять максимальные баллы по профильному предмету (исключение - призеры олимпиад прошлых лет); пересмотреть предельное количество победителей и призеров в рамках одного профиля (до 200 человек).

Также Минобрнауки хочет внедрить единый стандарт проведения олимпиад РСОШ на уровне ВсОШ.