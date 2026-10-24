Губернатор сообщил о планах ремонта агропромышленного колледжа

Губернатор Олег Мельниченко поручил подготовить проектно-сметную документацию на капремонт здания Пензенского агропромышленного колледжа.

По мнению главы региона, образовательному учреждению необходимо развиваться дальше и совершенствовать условия подготовки квалифицированных кадров для АПК. Будет рассмотрен вопрос включения колледжа в программу «Профессионалитет».

«Пензенский агропромышленный колледж - наше старейшее учреждение среднего профессионального образования, которое изначально создавалось как училище садоводства. Его проект весной 1820 года утвердил император Александр I», - написал Мельниченко в соцсетях.

В 2018 году колледж стал лауреатом конкурса «100 лучших образовательных учреждений РФ», в 2022-м вышел в финал конкурса «Лидер СПО России».

Сейчас в учреждении обучаются более 1 100 студентов. В его структуру входит региональный центр развития движения «Абилимпикс», образование получают ребята с ограничениями по здоровью. Также в колледже работают организация «Движение первых», отряд содействия полиции «Тигр», волонтерский отряд «Прометей».

«Указал на необходимость усиления профориентационной работы со студентами и укрепления контактов с потенциальными работодателями, чтобы все без исключения выпускники могли найти свое место на рынке труда», - добавил Олег Мельниченко.