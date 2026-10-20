Губернатор: Колледж архитектуры и строительства получил вторую жизнь

Учеба

Губернатор: Колледж архитектуры и строительства получил вторую жизнь
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Губернатор Олег Мельниченко осмотрел отремонтированные учебный корпус и общежитие Пензенского колледжа архитектуры и строительства и отметил, что учреждение фактически получило вторую жизнь.

Капремонт общежития - 6-этажного здания 1975 года постройки - провели по инициативе главы региона в 2025-м. В рамках реализации проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети» был заключен государственный контракт на сумму более 151 млн рублей.

Сейчас здесь проживают 150 студентов, заселятся еще около 80, сообщили в областном правительстве.

Губернатор: Колледж архитектуры и строительства получил вторую жизнь

Учебный корпус привели в порядок в этом году - также в рамках нацпроекта. Было потрачено 118 млн рублей: обновили фасады, инженерные системы, кабинеты, мебель и оборудование.

Олег Мельниченко осмотрел отремонтированные площади, пообщался со студентами и ознакомился с их проектом благоустройства спортивных сооружений и прилегающих территорий.

Губернатор: Колледж архитектуры и строительства получил вторую жизнь

«За эти 2 года Пензенский колледж архитектуры и строительства фактически получил вторую жизнь. Наша основная задача - чтобы ребята приезжали сюда учиться, чтобы у них были хорошие условия и для учебного процесса, и в быту. Колледж является базовым. Здесь очень хороший преподавательский состав, условия тоже должны соответствовать», - подчеркнул губернатор.

Губернатор: Колледж архитектуры и строительства получил вторую жизнь

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