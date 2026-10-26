Опубликован проект расписания ЕГЭ на 2027 год

Минпросвещения РФ и Рособрнадзор выпустили проекты совместных приказов с расписанием ЕГЭ на 2027 год.

По традиции экзаменационная кампания будет проходить в 3 этапа:

- досрочный период (с 19 марта по 19 апреля);

- основной период (с 1 июня по 9 июля);

- дополнительный период (с 3 по 24 сентября).

1 июня состоятся экзамены по истории, литературе и химии. 4-го числа участники будут сдавать ЕГЭ по русскому языку, 7-го - по математике базового и профильного уровней.

10 июня выпускникам предстоит продемонстрировать знания по обществознанию и физике, 15-го - по биологии, географии и иностранным языкам (письменной части). 18 и 19 июня в плане информатика и устная часть экзамена по иностранным языкам.

С 21 по 26 июня предусмотрены резервные дни.

8 и 9 июля выпускники текущего года смогут по своему усмотрению пересдать один из предметов на выбор.

«Общественное обсуждение проектов приказов продлится до 10 ноября. Все заинтересованные участники образовательного процесса могут направить свои предложения и замечания», - отметили в Рособрнадзоре.