Рабочие программы для старших классов окончательно уточнены

Обновление рабочих программ для старших классов готово. Общественное обсуждение проекта приказа Минпросвещения закончилось 8 октября, содержание предметов и учебные планы окончательно уточнены, сообщили в пресс-службе министерства.

Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Изменения затронут русский язык и литературу, математику, информатику и биологию (базовый и углубленный уровни), физику, химию и географию (базовый), «Основы безопасности и защиты Родины».

В программах по математике, физике, химии и биологии фокус смещен на решение практических задач. В настоящее время они остаются ориентированными на теорию, формулы воспринимаются отвлеченно.

С целью приближения к реальности в метапредметные результаты (умение искать информацию, проверять ее и планировать работу) официально добавлены навыки работы с искусственным интеллектом. В этом учебном году использование нейросетей не регламентируется.

Кроме того, появится новый предмет - искусственный интеллект (ИИ) и информационная безопасность. Об этом стало известно 9 октября. Апробация начнется во второй четверти текущего учебного года.

Внутри имеющихся направлений - естественно-научного, агротехнологического, гуманитарного, социально-экономического, технологического и универсального - школам разрешено создавать узкие субпрофили в виде медицинских классов, IT, инженерных и т. д.

Новый стандарт предполагает применение единых государственных учебников. На данный момент допускается пользоваться разными линейками из федерального перечня.

Обязанность школьников выбирать как минимум 2 предмета по профилю в очередной версии программ отсутствует. Углубление предполагается на добровольной основе, не определившиеся с направлением смогут учиться на базовом уровне по универсальной программе. Сейчас такой вариативности нет.

С учетом внесенных корректировок в старших классах вырастет количество учебных часов - как минимум до 2 312 (против имеющихся 2 170) за 2 года. Максимальная недельная нагрузка в каждом классе составляет 37 часов, общая - 2 516.

«Приказ вступит в силу с 1 сентября 2027 года и будет применяться при приеме на обучение по программам среднего общего образования с 2027/28 учебного года», - уточнили в Минпросвещения.