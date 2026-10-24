Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вуз в 2027-м

В Минобрнауки РФ определили минимальные пороговые баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы в 2027/28 учебном году. Проект приказа размещен на сайте проектов нормативных правовых актов.
Требования к абитуриентам следующие:
- 40 баллов по русскому языку, профильной математике, истории, иностранному языку, литературе, биологии, географии и химии;
- 41 балл по физике;
- 45 баллов по обществознанию;
- 46 баллов по информатике.
В приемную кампанию этого года действовали те же требования.
Однако вузы имеют право по своему усмотрению поднимать пороговое число баллов.
Ранее стало известно, что в Минобрнауки РФ разработали меры, которые сделают правила приема в вузы более справедливыми. В частности, предложено предоставлять право поступления без вступительных экзаменов только победителям олимпиад, а призерам начислять максимальные баллы по профильному предмету.