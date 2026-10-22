C 2027 года в школах будут изучать ДНК России

Единые школьные учебники по ДНК России («Духовно-нравственная культура России») готовы и включены в федеральный перечень. Предмет будет изучаться в 5-7-х классах.

По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, курс построен вокруг 17 традиционных ценностей из Указа Президента № 809 - от малых поступков к осознанной социальной ответственности - через примеры героев.

В число упомянутых ценностей входят жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.

Учебники для 5-го класса поступят в школы до конца 2026 года, с января 2027-го предмет должен появиться в расписании.

Для 6-7-х классов классов учебники доставят к 1 сентября 2027 года. Тогда же для них начнется изучение ДНК России.

Ранее министр образования региона Лариса Казакова уточняла, что учебная нагрузка детей при этом не увеличится: ДНКР введут за счет изменения количества часов, предусмотренных на изучение иностранного языка.