В одном из сел Кузнецкого района капитально отремонтируют школу

В Кузнецком районе капитально отремонтируют школу, расположенную на улице Центральной, 103а, в селе Радищево. Информация об этом появилась 19 октября на портале госзакупок.

На обновление планируется потратить 41 676 411 рублей. Такова начальная (максимальная) цена контракта, который заключат с победителем торгов.

В двухэтажном здании общей площадью 1 753 кв. м подрядчику предстоит выполнить общестроительные и электромонтажные работы, обновить вентиляцию, пожарную сигнализацию, сети отопления, водоснабжения, канализации.

Все это должно быть исполнено в срок с 19 марта 2027 по 31 июля 2027 года.

Ранее сообщалось, что аналогичный ремонт ожидает школу в селе Вирга Нижнеломовского района. Его сроки - с 1 февраля по 31 июля 2027 года.