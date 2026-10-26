Стало известно предварительное расписание ОГЭ-2027

Учеба

Стало известно предварительное расписание ОГЭ-2027
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Обнародованы проекты совместных приказов Минпросвещения РФ и Рособрнадзора с расписанием ОГЭ для 9-классников на 2027 год.

Как обычно, предусмотрены 3 периода:

- досрочный (с 20 апреля по 14 мая);

- основной (с 2 июня по 5 июля);

- дополнительный (с 2 по 24 сентября).

Основной период экзаменационной кампании откроется 2 июня испытанием по математике. 5-го числа состоится ОГЭ по информатике и иностранным языкам, 11-го - по русскому языку.

«8, 16 и 21 июня - экзамены по всем предметам, кроме русского языка и математики», - уточнили в Рособрнадзоре.

Резервные сроки - с 28 июня по 5 июля.

С предварительным расписанием ЕГЭ-2027 можно ознакомиться здесь.

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