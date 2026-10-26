Стало известно предварительное расписание ОГЭ-2027

Обнародованы проекты совместных приказов Минпросвещения РФ и Рособрнадзора с расписанием ОГЭ для 9-классников на 2027 год.
Как обычно, предусмотрены 3 периода:
- досрочный (с 20 апреля по 14 мая);
- основной (с 2 июня по 5 июля);
- дополнительный (с 2 по 24 сентября).
Основной период экзаменационной кампании откроется 2 июня испытанием по математике. 5-го числа состоится ОГЭ по информатике и иностранным языкам, 11-го - по русскому языку.
«8, 16 и 21 июня - экзамены по всем предметам, кроме русского языка и математики», - уточнили в Рособрнадзоре.
Резервные сроки - с 28 июня по 5 июля.
С предварительным расписанием ЕГЭ-2027 можно ознакомиться здесь.