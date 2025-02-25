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Учеба

В Пензенской области ЕГЭ будут сдавать более 5 тысяч человек

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В 2025 году в Пензенской области в основной период ЕГЭ будут сдавать 5 112 человек. Об этом сообщил и. о. министра образования Алексей Фомин на брифинге во вторник, 25 февраля.

4 860 человек - это выпускники текущего года, 172 - выпускники прошлых лет, 59 - обучающиеся профессиональных образовательных организаций, 11 - выпускники общеобразовательных организаций, не завершившие среднее общее образование.

Основной период сдачи стартует 23 мая и продлится до 4 июля. В регионе будут действовать 42 пункта проведения ЕГЭ, из них 30 - на базе общеобразовательных школ, 3 - на базе вечерних (сменных) школ и 9 - на дому.

3 и 4 июля выпускники текущего года имеют право пересдать один предмет. Предыдущий результат при этом будет аннулирован.

Досрочный период сдачи ЕГЭ стартует 21 марта, в нем примут участие 15 человек. Экзамены проведут на базе Губернского лицея. В это время экзамены, как правило, сдают спортсмены, у которых индивидуальный график образовательной работы.

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