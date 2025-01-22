+336%: в Пензенской области резко вырос уровень заболеваемости ОРВИ

22.01.2025 | 18:13

В Пензенской области за неделю, с 13 по 19 января, зарегистрировали 5 случаев гриппа. У 4 пациентов выявили штамм А (H1N1), у 1 - вирус типа В. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В регионе за тот же период резко возросла и заболеваемость ОРВИ. Зарегистрировано 1 606 случаев инфекции, что на 336,4% больше, чем на предыдущей неделе.

Уровень заболеваемости ОРВИ на 100 000 населения составил 126,1. 21,6% заразившихся - дети.

Относительно высокий уровень заболеваемости зарегистрировали в Нижнеломовском, Мокшанском, Никольском, Земетчинском, Лопатинском, Башмаковском, Спасском, Сердобском, Городищенском, Шемышейском, Наровчатском, Малосердобинском, Каменском районах, в Кузнецке, а также в Пензенском районе.

В областном центре выявили 545 случаев ОРВИ. Динамика к предыдущей неделе составила +126,1%.

Уровень заболеваемости коронавирусом, наоборот, снизился. Так, зарегистрировано 130 заразившихся, что на 24,8% меньше, чем на предыдущей неделе.