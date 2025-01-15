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Учеба

Пензячку шокировал ответ директора школы об уроках «Билет в Будущее»

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Пензячку Екатерину В. поставил в тупик ответ директора школы по поводу посещений уроков «Билет в Будущее». Эти занятия проводят в рамках профориентационной программы, они относятся к внеурочной деятельности.

«У меня такой вопрос: можно ли не посещать беседу «Билет в Будущее»? Обязательна ли эта встреча для учащихся? Директор школы утверждает, что, если ученики не будут присутствовать на ней, их оставят на второй год. Законно ли это?» - спросила пензячка на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

На обращение женщины отреагировал представитель управления образования Пензы.

«Посещение бесед, проводимых в рамках проекта «Билет в Будущее», является добровольным и не влияет на отметки учеников», - написал он.

Пензячку попросили указать номер школы, где учится ее ребенок, «для уточнения сложившейся ситуации».

Программа «Билет в Будущее» рассчитана на учащихся 6-11 классов, ее реализуют во всех школах страны. Проект охватывает не только детей, но и родителей.

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