В региональном этапе всероссийской олимпиады участвуют 1 700 пензенцев

13.01.2025 | 11:53

В Пензенской области стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по образовательным дисциплинам.

Ребятам-участникам предстоит блеснуть знаниями по 21 предмету, в их числе математика, физика, химия, биология, экология, история, русский язык и литература, информатика и ИКТ.

«Также в программу входят иностранные языки (английский, немецкий, французский), обществознание, география, физическая культура, основы безопасности и защиты Родины, технология, право и экономика», - сообщили в областном минобре.

Всего в региональном этапе олимпиады участвуют 1 700 ребят - победителей и призеров муниципального этапа. Первым предметом стала дисциплина «Искусство». В ней себя показали 37 человек.

Олимпиада прошла в многопрофильной гимназии № 13.

«Показ работ и процедура проведения апелляции по искусству состоится 14 января в 15:00 на базе Губернского лицея», - добавили в минобре.