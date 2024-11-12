Базовый и профильный уровни ЕГЭ по математике могут объединить

12.11.2024 | 21:33

Эксперты обсуждают объединение базового и профильного уровней ЕГЭ по математике. О такой возможности в понедельник, 11 ноября, рассказал руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев во время всероссийской онлайн-встречи с родителями.

«Пока рано говорить, произойдет ли такое объединение и когда. В этом учебном году этого точно не будет», - констатировал глава Рособрнадзора, подтвердив, что обсуждение тем не менее ведется.

ЕГЭ по одному из обязательных предметов - математике - разделили на 2 уровня разной сложности в 2015 году. Для получения школьного аттестата достаточно выбрать базовый экзамен.

Однако даже его успешная сдача не позволит поступить в вуз, в котором математика включена в перечень вступительных испытаний, - тут нужны результаты профильного испытания.

Ранее эксперты оценили идею разделить ЕГЭ по русскому языку на базу и профиль по аналогии с математикой. Такое нововведение они не поддержали.