Министр прокомментировал сокращение срока обучения в школах

05.11.2024 | 09:13

Министр просвещения Сергей Кравцов озвучил официальную позицию по вопросу сокращения срока обучения в школах страны.

«На сегодняшний день так вопрос не обсуждается. Могут быть, я не исключаю, разные в будущем варианты, если мы говорим о будущем. Но на сегодняшний день решение, что у нас 11 классов, и в ближайшее время каких-то изменений не планируется», - заявил он, выступая на площадке просветительского марафона «Знание.Первые».

В сентябре помощник Президента РФ Владимир Мединский высказался за сокращение продолжительности обучения в средних общеобразовательных школах.

По его мнению, 11 лет - это «непозволительная роскошь» и программу необходимо спрессовать. Тогда молодые люди смогут раньше начать заниматься профессиональной подготовкой и быстрее стать конкурентоспособными на рынке труда.

«А не начинать в 19 лет размышлять, чем бы заняться», - процитировала Мединского fontanka.ru.