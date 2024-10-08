В Пензе из-за энтеровируса закрыли на карантин корпус лицея

08.10.2024 | 12:49

В Пензе закрыли на карантин второй корпус лицея № 29 на улице Суворова, в котором 20 классов. Меру ввели по предписанию регионального управления Роспотребнадзора из-за энтеровируса.

Инфекцию выявили у 5 учеников. Сейчас здание уже обработано.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в управлении образования города, на карантин дети ушли с 2 октября. В классы они вернутся 11-го числа.

Энтеровирусные инфекции вызывают различные заболевания. В их числе геморрагический конъюнктивит, увеит, заболевания с респираторным синдромом, герпетическая ангина, острый гастроэнтерит и другие. Самая тяжелая форма ЭВИ - серозный вирусный менингит.

Энтеровирусы хорошо переносят низкие температуры, в воде из-под крана выживают до двух недель, в речной - около месяца, на предметах обихода и продуктах (фруктах, овощах) - более недели. Также они могут долго сохраняться в стоках, плавательных бассейнах, открытых водоемах.