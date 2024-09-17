С этого учебного года в ВПР для школьников появятся новые предметы

17.09.2024 | 17:08

В порядке проведения ВПР в школах грядут изменения. Их перечислил директор Федерального института оценки качества образования Владимир Старичков на совещании Рособрнадзора с образовательными организациями.

Появятся новые предметы: литературное чтение - в 4-м классе, литература - в 5-8-м и 10-м классах, информатика - в 7-м и 8-м классах.

Как уже сообщалось, возвращаются иностранные языки для всех параллелей. «При этом в 2025 году в иностранных языках не будет элемента «говорение», - уточнили в Рособрнадзоре.

В 4-х классах ВПР рассчитаны на 1 урок. Показать знания по русскому языку во всех параллелях, кроме 10-го класса, потребуется также за 1 урок.

ВПР теперь будут проводить в 10-х классах, а вот 11-е из списка убрали (раньше их писали по решению школы).

Обозначены даты для организации работ в 2025 году - с 11 апреля по 16 мая.

Какие предметы школьники сдавали в 2024-м, можно узнать здесь.