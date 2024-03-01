В пензенских школах стартуют всероссийские проверочные работы

01.03.2024 | 15:53

В пятницу, 1 марта, в школах Пензенской области стартовало проведение всероссийских проверочных работ (ВПР).

Первыми их пишут одиннадцатиклассники - в режиме апробации, по решению школы. При этом ВПР по иностранным языкам для выпускников в 2024 году решили не организовывать.

Проверочные работы для учеников 4-8-х классов проведут с 19 марта по 17 мая.

Четвероклассники покажут знания по трем предметам (русский язык, математика, окружающий мир), пятиклассники - по четырем (русский язык, математика, биология и история).

Шестиклассники, семиклассники и восьмиклассники напишут по четыре работы: две обязательные (русский язык, математика) и две - на основе случайного выбора. Варианты для 6-х классов - история, биология, география и обществознание, для 7-х - история, биология, география, обществознание и физика, для 8-х - история, биология, география, обществознание, физика и химия.

«При проведении ВПР по истории, биологии, географии и обществознанию в 5-8-х классах, как и в предыдущие годы, предоставляется возможность выполнения участниками работ в компьютерной форме, которая позволяет получать более объективные результаты. Для этого расписанием предусмотрен период с 4 по 17 апреля и резервный день - 18 апреля», - сообщили в областном министерстве образования.

Учащиеся 9-х классов ВПР не пишут, десятиклассники - тоже: работы по географии в этом году для них не проводятся.

В 7-х и 8-х классах школ с углубленным изучением математики и физики по этим предметам снова организуют ВПР профильного уровня.

«Изменений в контрольных измерительных материалах ВПР в 2024 году нет, они будут проводиться по образцам и описаниям КИМ 2023 года. Решение о выставлении отметок по результатам ВПР и иных формах использования результатов ВПР образовательные организации принимают самостоятельно», - добавили в министерстве.