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Учеба

Оценены ответы школьников о спецоперации на ЕГЭ по истории

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На ЕГЭ по истории в 2024 году ошибки, связанные с темами специальной военной операции, были крайне редки. Это следует из методических рекомендаций для учителей, подготовленных на основе анализа работ участников экзамена.

Так, к примеру, в задании 3 никто из выпускников не ошибся в определении факта для процесса «Специальная военная операция (СВО)». Среди вариантов были:

1) оборона Козельска;

2) Смоленская война;

3) подписание Договора о вхождении ЛНР в состав России;

4) «дело царевича Алексея»;

5) битва при Молодях;

6) первое упоминание Москвы в летописи.

Все без исключения выбрали третий пункт.

В задании 5 при установлении соответствия между процессом и его участником тему СВО отработали не столь гладко. В числе участников были:

1) Николай I;

2) Н. И. Бухарин;

3) Екатерина I;

4) А. Ф. Адашев;

5) А. Н. Сеикаев;

6) З. А. Космодемьянская.

Правильный ответ - 5. В январе 2023 года Александр Сеикаев, командир отдельного медицинского санитарного батальона в Токмаке Запорожской области, организовал эвакуацию и укрытие пациентов и посетителей. После он вернулся и остался с нетранспортабельными тяжелобольными. Посмертно награжден орденом Мужества.

«Ошибки в определении участника специальной военной операции не имели массового характера», - уточняется в документе Федерального института педагогических измерений.

Тема СВО стала включаться в задания 1-6 с 2024 года, прежде в материалах ЕГЭ ее не было. В Пензенской области этим летом экзамен по истории сдавали 778 человек, 6 из них получили по 100 баллов.

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