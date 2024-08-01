В перечень ВПР в этом учебном году войдут иностранные языки

01.08.2024 | 10:20

В предстоящем учебном году школьники будут писать всероссийские проверочные работы (ВПР) по нескольким новым предметам: английскому, французскому и немецкому языку.

Об этом во время прямого эфира, организованного ЦУР в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 1 августа, сообщил начальник Управления образования Пензы Юрий Каленов.

В 2023 году ВПР по иностранным языкам в школах отменили из-за организационных сложностей.

В 2024/2025 учебном году ВПР не будут писать одиннадцатиклассники. Проверку проведут в 4-8-х и 10-х классах. Срок испытаний в классическом варианте (на бумажных носителях) - с 11 апреля по 16 мая.

С помощью компьютеров срез знаний организуют с 11 по 24 апреля. По словам Юрия Каленова, форму ВПР выбирает каждая школа самостоятельно.

«ВПР показывают качество обучения в образовательных организациях, это контрольные срезы, которые нужны для того, чтобы мы посмотрели качество знаний обучающихся», - пояснил Каленов.