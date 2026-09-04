4 сентября стартовал дополнительный период сдачи ЕГЭ

Учеба

4 сентября стартовал дополнительный период сдачи ЕГЭ
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В пятницу, 4 сентября, в Пензенской области, как и во всей России, стартовал дополнительный период сдачи ЕГЭ, который продлится до 25-го числа.

Речь идет только об обязательных предметах - русском языке (его пересдают 4 сентября) и базовой математике (8-го). Предусмотрен также резервный день для обеих дисциплин - 25 сентября, напомнили в Рособрнадзоре.

Это время для тех, кто:

- не смог преодолеть минимальный порог на экзаменах в основной период;

- пропустил ЕГЭ по уважительной причине, подтвержденной документально;

- был удален с экзамена за нарушение порядка.

В Пензенской области сдавать русский язык планируют 14 человек, математику - 32, уточнили в региональном минобре.

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