Правила проведения ВПР в школах собираются ужесточить

В Рособрнадзоре подготовили новую редакцию постановления Правительства РФ о правилах проведения всероссийских проверочных работ. Проект размещен в правовой системе «Гарант».

Сейчас порядок проведения ВПР регламентируется постановлением, принятым в 2024 году. В 2026-м предлагаются более строгие меры.

В частности, школы будут обязаны встраивать проверочные работы в расписание занятий, а их результаты напрямую влияют на 18 из 58 показателей индекса качества образования. Действующие нормы предоставляют учебным заведениям право использовать ВПР для текущего контроля или промежуточной аттестации по своему усмотрению.

Также с 2027 года весенний этап охватит 4-8-е и 10-е классы в обязательном порядке с таким расчетом, чтобы избежать дублирования с ГИА. В существующем регламенте допускается временное освобождение шести-, восьми- и десятиклассников.

Далее, новая версия Рособрнадзора устанавливает требования безопасности при работе с контрольно-измерительными материалами. Среди прочего оговаривается, например, цифровая защита для предотвращения фальсификаций. На данный момент детализации нет, задания хранятся в соответствии с общими рекомендациями.

Принципиальное новшество - внедрение искусственного интеллекта для проверки заданий и выявления некорректных оценок сразу при мониторинге. Сейчас признаки необъективности обнаруживаются постфактум, а человеческий фактор сильно влияет на итоги.

Предлагаемые изменения, по замыслу, не позволят школам дистанцироваться от плохих результатов ВПР. В случае утверждения новая версия будет действовать с 1 сентября 2027 года до 1 сентября 2033-го.