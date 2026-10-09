В школах России появится новый обязательный предмет

С сентября 2027 года во всех российских школах появится новый предмет - искусственный интеллект (ИИ) и информационная безопасность. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на форуме «Цифровые дни Иннополиса» в пятницу, 9 октября.

По его словам, предмет будет изучаться с 5-го по 11-й класс, уточняют федеральные СМИ.

Министр уточнил: апробация курса «ИИ и информационная безопасность» будет идти в тысяче школ со второй четверти текущего учебного года.

Ранее Министерство просвещения России подготовило методические рекомендации по применению искусственного интеллекта в школах.

Так, учитель может обратиться к ИИ для подготовки материалов к уроку, анализа результатов обучения, ведения электронных журналов и дневников, подготовки отчетов и планов и др.

Для школьников самостоятельное использование ИИ допускается с ограничениями по возрасту. Так, ученики 1-4-х классов такой возможности не имеют. В 5-9-х классах не запрещено задействовать его для поиска и первичной систематизации информации, получения дополнительных объяснений сложных понятий и визуализации материала. В 10-11-х классах добавляется применение нейросетей в проектной и исследовательской деятельности.