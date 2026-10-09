В селе Вирга капитально отремонтируют школу

В Нижнеломовском районе капитально отремонтируют школу в селе Вирга (филиал МБОУ СОШ № 2 г. Нижнего Ломова).

Информация об этом появилась на портале госзакупок, где 9 октября стартовал соответствующий электронный аукцион.

Начальная (максимальная) стоимость контракта, который заключат с победителем торгов, - 27 401 206 рублей.

Подрядчику предстоит выполнить общестроительные и электромонтажные работы, обновить вентиляцию, пожарную сигнализацию, сети отопления, водоснабжения, канализации.

Работы в здании на улице Школьной, 6, должны начаться с 1 февраля 2027 года и завершиться к 31 июля.