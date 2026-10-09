Призеров олимпиад хотят лишить права поступать в вузы без экзаменов

Учеба

Призеров олимпиад хотят лишить права поступать в вузы без экзаменов
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Минобрнауки предлагает предоставлять право поступления в вузы без вступительных испытаний (БВИ) только победителям олимпиад. Пока оно есть и у призеров.

Согласно проекту приказа ведомства учитываться будут результаты олимпиад только за 10-11-е классы. Поступать БВИ будут только победители.

Призерам предлагают оставить право быть приравненными к лицам, набравшим 100 баллов на ЕГЭ по предмету, который соответствует профилю олимпиады.

В случае принятия инициатива начнет действовать с 1 марта 2027 года.

Ранее стало известно, что в 2026 году в топовых вузах России не хватило бюджетных мест для стобалльников.

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