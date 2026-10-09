Минобрнауки предложило добавлять баллы за четвертый ЕГЭ

Минобрнауки предлагает начислять абитуриентам дополнительные баллы за высокие результаты ЕГЭ по сданным предметам, которые не потребовались при поступлении.

Согласно проекту приказа ведомства должен дополниться перечень общих индивидуальных достижений при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета.

Речь идет о результате ЕГЭ, который выпускник сдал, но не использовал при расчете суммы конкурсных баллов. Учитывать предлагают следующие предметы: математику, физику, химию, информатику, биологию. При этом они должны быть включены в федеральный перечень вступительных испытаний по специальности или направлению подготовки, куда идет абитуриент.

Число дополнительных баллов, которые получит выпускник, будет рассчитываться исходя из результата четвертого ЕГЭ. Если он получил от 60 до 74 баллов, то ему добавят 15 баллов, от 75 до 89 баллов - 20, 90 баллов и более - 25.

Сдавать ли четвертый экзамен, выпускник решает сам.

В случае принятия инициатива начнет действовать с 1 марта 2027 года.