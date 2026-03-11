11 марта 9-классники снова проходят собеседование по русскому языку

Учеба

11 марта 9-классники снова проходят собеседование по русскому языку
Печать
Telegram

В среду, 11 марта, пензенские 9-классники, не сдавшие итоговое собеседование по русскому языку, пройдут процедуру повторно.

Школьникам нужно выполнить 4 задания и показать, насколько хорошо они умеют читать вслух, пересказывать и цитировать текст, вести монолог и диалог на заданную тему.

Общение с собеседником длится в среднем около 15 минут. Эксперт-наблюдатель выставляет ученику баллы (максимум 20). Результатом является зачет (надо набрать минимум 10 баллов) или незачет. Успешная сдача становится допуском к государственной итоговой аттестации.

Основное испытание проводилось 11 февраля. В Пензенской области в нем приняли участие 13 174 человека. 153 из них получили незачет.

129 учеников не явились по уважительной причине. Им также предоставлена возможность пройти собеседование 11 марта.

Еще одна попытка у детей будет 20 апреля.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
школа ученик собеседование
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!