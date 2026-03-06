Для выпускников строительных вузов хотят ввести обязательную отработку

Для выпускников строительных вузов хотят ввести обязательную отработку
В России для выпускников строительных вузов могут ввести обязательную отработку по специальности. Соответствующее предложение, озвученное в Совете Федерации, рассмотрят Минстрой, Минобрнауки и Минпросвещения.

«В настоящее время строительная отрасль испытывает серьезную нехватку кадров всех уровней, специальностей и направлений подготовки. За последнее десятилетие, по данным отраслевых ассоциаций, союзов и объединений, обеспеченность отраслевых компаний специалистами, обладающими необходимыми компетенциями, снижается, выросла доля лиц пенсионного возраста и одновременно сократилась доля персонала в экономически активной возрастной категории - произошло старение рабочей силы», - отмечается на сайте Совета Федерации.

Больше всего на стройках не хватает электромонтажников, электрогазосварщиков, бетонщиков, слесарей-сантехников, каменщиков, арматурщиков, стропальщиков, плотников, маляров, штукатуров, машинистов крана, бульдозера и других.

Отрабатывать обяжут выпускников, обучавшихся на бюджетной основе.

Кроме того, Министерству просвещения РФ поручили рассмотреть возможность открытия профильных строительных классов в общеобразовательных учебных заведениях.

Ранее в России был подписан закон о том, что все бюджетные места в ординатуре медицинских вузов стали целевыми, выпускники теперь обязаны отработать до 3 лет в медучреждениях, участвующих в программе ОМС.

