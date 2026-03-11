В Пензе уже несколько лет на ЕГЭ фиксируют не больше 1 нарушения

В 2025 году во время проведения ЕГЭ в Пензе было выявлено одно нарушение. Об этом говорится в докладе начальника управления образования Юрия Каленова, подготовленном к заседанию гордумы. Оно состоялось в среду, 11 марта.

На экзамене по русскому языку один из участников воспользовался запрещенным средством связи.

Результат этого школьника аннулировали, предоставив ему возможность пересдать предмет в дополнительный период.

Для сравнения: в 2024 году нарушений в Пензе не зафиксировали вовсе, в 2023-м было 1.

В 2025 году ЕГЭ в областном центре сдавали 2 006 человек. «Результаты в целом свидетельствуют об удовлетворительном уровне подготовки выпускников», - говорится в докладе.

