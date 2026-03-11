В Пензе 2 педагога-новичка осознали, что работа им не по душе

В Пензе 2 педагога-новичка осознали, что работа им не по душе
Почти все педагоги, принятые в штат за последние 3 года, остались работать в учебных заведениях. Это констатировал начальник управления образования Пензы Юрий Каленов, выступивший на заседании гордумы в среду, 11 марта.

«Отток очень небольшой», - отметил он.

По словам Юрия Каленова, на 1 сентября этого учебного года в школы пришло около 190 педагогов, только 2 из них проработали незначительное время и ушли, осознав, что такая работа им не по душе.

В докладе чиновника уточняется, что в 2025-м средняя зарплата учителей в Пензе составила 57 220,8 рубля (в 2024-м было 51 514,9).

Средний ежемесячный доход работников организаций дополнительного образования равнялся 50 428,3 рубля (в 2024-м было 45 715,7).

