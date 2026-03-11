Выявлены признаки необъективности при проведении ВПР в Пензе

В ряде пензенских школ выявили признаки необъективности при проведении всероссийских проверочных работ (ВПР). Об этом говорится в докладе начальника управления образования Юрия Каленова, подготовленном к заседанию гордумы. Оно состоялось в среду, 11 марта.

В прошлом учебном году ВПР по разным предметам проходили с 11 апреля по 16 мая в 4-8-х и 10-х классах.

Средний показатель уровня обученности в начальной школе составил 95,8%, в среднем звене - 92%, в 10-х классах - 97%.

В 5 учреждениях обнаружились признаки необъективности. Это школы № 19, 26, 38, 67 и 68, уточняется в докладе.

Как уже сообщалось, в 2026 году сместились сроки проведения ВПР - они пройдут с 20 апреля по 20 мая.

«Мероприятия по оценке качества образования не должны становиться причиной наказаний учителей и школ за недостижение показателей в каких-то рейтингах. К таким моментам нужно относиться очень аккуратно и выверенно. Надо строго следовать рекомендациям, которые мы даем», - заявил ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он подчеркнул значимость объективных результатов ВПР и предостерег от составления рейтингов на их основе.