У учеников школы № 78 выявили норовирусную инфекцию
В пензенской школе № 78 до сих пор не работает пищеблок. Ситуацию, сложившуюся в учреждении, обсудили на заседании в гордуме в среду, 11 марта.

26 февраля стало известно, что классные руководители 4-х классов в школе № 78 получают от родителей сообщения о тошноте и рвоте у детей. Одному из учеников потребовалась госпитализация.

Для предотвращения распространения инфекции тогда было принято решение приостановить учебный процесс в шести 4-х классах. Вскоре режим карантина был введен во всем учреждении.

Начальник управления образования Юрий Каленов уточнил: в итоге у детей выявили норовирусную инфекцию второго типа.

Специалисты Роспотребнадзора осмотрели пищеблок, взяли все необходимые пробы, провели анализы, однако итогового заключения пока нет.

«Сейчас дети учатся по сокращенному графику. Думаю, день-два - и начнут питаться в обычном режиме», - пояснил Юрий Каленов.

Отвечая на вопрос о причине заболевания, чиновник пояснил, что говорить точно пока рано, но следует отметить: все заболевшие занимались в классах, расположенных на одном этаже - втором, а значит, контактировали в коридоре.

Скорее всего, родители привели ребенка в школу с симптомами инфекции, предположил Юрий Каленов.

