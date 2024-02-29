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Учеба

Президент предложил внести изменение в ЕГЭ

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Механизм единого государственного экзамена необходимо усовершенствовать. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию в четверг, 29 февраля.

Он отметил, что учебная нагрузка для детей должна быть разумной и сбалансированной. «Конечно, явно не на пользу делу, когда на уроках учат одному, а на экзаменах спрашивают другое. Такое несоответствие, мягко говоря, между школьными программами и вопросами на экзаменах - а такое бывает, к сожалению, - вынуждает родителей нанимать репетиторов. А ведь далеко не всем это по карману», - высказался Владимир Путин.

Президент обратился к коллегам из правительства с просьбой совместно с педагогическим и родительским сообществом разобраться с этой проблемой.

Владимир Путин подчеркнул, что ЕГЭ по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию и споры и нуждается в усовершенствовании.

«Что я предлагаю на этом этапе? Предлагаю сделать еще один шаг в этом направлении: дать выпускникам, что называется, второй шанс. А именно - по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов и сделать это до конца приемной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдачи. Такие житейские вещи, но они важны для людей», - сообщил президент.

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