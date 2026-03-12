В Пензе только 26% школ приспособлены под детей-инвалидов

Учеба

В Пензе только 26% школ приспособлены под детей-инвалидов
Печать
Telegram

В Пензе растет число детей с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в школах инклюзивно. В 2025 году их было 2 005 (3,6% от общего числа учеников), в 2024-м - 1 861 (3,4%), в 2023-м - 1 746 (3%).

Информация об этом содержится в докладе начальника управления образования Юрия Каленова, подготовленном к заседанию гордумы. Оно состоялось в среду, 11 марта.

Отдельные (коррекционные) классы открыты в школах № 8, 9, 30, 32, 50, 51, 79, школе-интернате № 1 и центре образования.

В общей сложности функционирует 51 класс, где учатся 792 ребенка, в том числе 11 классов для 98 детей с расстройствами аутистического спектра.

«Вместе с тем территории и здания общеобразовательных организаций не в полной мере соответствуют требованиям доступности. Элементы безбарьерной универсальной среды созданы в 26% организаций (15 школ)», - отмечается в докладе.

В ближайшей перспективе открытие новых коррекционных классов, по словам Юрия Каленова, запланировано в микрорайоне Арбеково.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
школа ребенок инвалид
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!