В Пензе только 26% школ приспособлены под детей-инвалидов

В Пензе растет число детей с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в школах инклюзивно. В 2025 году их было 2 005 (3,6% от общего числа учеников), в 2024-м - 1 861 (3,4%), в 2023-м - 1 746 (3%).

Информация об этом содержится в докладе начальника управления образования Юрия Каленова, подготовленном к заседанию гордумы. Оно состоялось в среду, 11 марта.

Отдельные (коррекционные) классы открыты в школах № 8, 9, 30, 32, 50, 51, 79, школе-интернате № 1 и центре образования.

В общей сложности функционирует 51 класс, где учатся 792 ребенка, в том числе 11 классов для 98 детей с расстройствами аутистического спектра.

«Вместе с тем территории и здания общеобразовательных организаций не в полной мере соответствуют требованиям доступности. Элементы безбарьерной универсальной среды созданы в 26% организаций (15 школ)», - отмечается в докладе.

В ближайшей перспективе открытие новых коррекционных классов, по словам Юрия Каленова, запланировано в микрорайоне Арбеково.