Стало известно, как будет устроен обязательный экзамен по истории

В Министерстве просвещения РФ рассказали, как будет устроен устный экзамен по истории для девятиклассников. Его сдача станет допуском к ГИА наряду с итоговым собеседованием по русскому языку.

В ведомстве пояснили, что экзамен разработают в строгом соответствии с программой учебников. У школьников проверят понимание смысла исторических процессов.

«Форма устного экзамена будет соответствовать специфике исторического знания. Даст возможность предлагать школьникам проблемные вопросы на понимание смысла исторических процессов. Поспособствует умению аргументировать (или опровергать) определенные мнения. Поможет формулировать собственное отношение к историческим персоналиям, событиям», - пояснили в министерстве изданию «Газета.ru».

Таким образом, девятиклассников побудят рассуждать о событиях прошлого и о тех уроках, которые можно из них извлечь.

Сейчас прорабатывается модель проведения испытания, определяются его сроки, составляются контрольно-измерительные материалы.

О введении устного экзамена в 2027-2028 учебном году сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Предполагается, что его будут проводить в январе-апреле. Планируется апробация испытания в субъектах РФ и ее широкое профессиональное обсуждение.