Инфекция в школе № 78: возбуждено уголовное дело

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в школе № 78, расположенной на улице Генерала Глазунова.

26 февраля стало известно, что классные руководители 4-х классов получили от родителей сообщения о тошноте и рвоте у детей. Одному из учеников потребовалась госпитализация.

Для предотвращения распространения инфекции тогда было принято решение приостановить учебный процесс в шести 4-х классах. Вскоре режим карантина был введен во всем учреждении.

Начальник управления образования Юрий Каленов уточнил: в итоге у детей выявили норовирусную инфекцию второго типа.

Специалисты Роспотребнадзора осмотрели пищеблок, взяли необходимые пробы, провели анализы. По состоянию на 11 марта столовая все еще не работала, дети учились по сокращенному графику.

В результате проверки было выявлено нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание детей.

Руководителю организации, оказывающей услуги по питанию, директору школы и начальнику управления образования внесли представления, сообщили в областной прокуратуре.

«Следователями и криминалистами регионального управления выполняется комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - отметили в региональном СУ СКР.