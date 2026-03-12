В Пензе 4 школьника перешли на семейное обучение из-за ОГЭ

В Пензе 4 школьника перешли на семейное обучение из-за ОГЭ
В 2025 году в Пензе 223 выпускника 9-х классов не смогли с первого раза сдать ОГЭ более чем по двум предметам. 24 из них не прошли испытание и при повторной сдаче экзаменов в резервные дни основного периода. Им предоставили возможность попробовать свои силы в дополнительный период в сентябре.

Информация об этом содержится в докладе начальника управления образования Юрия Каленова, подготовленном к заседанию гордумы. Оно состоялось в среду, 11 марта.

Во время дополнительного периода свои знания демонстрировали 248 школьников - в том числе те, кто не принимал участие в испытаниях в основной период по уважительной причине.

В итоге 242 человека набрали необходимое количество баллов, 2 выпускника выбыли, а 4 не смогли преодолеть порог и перешли на семейную форму обучения с возможностью пересдачи экзаменов в 2026 году.

В целом, как отмечается в документе, в 2025 году уменьшилось число детей, не справившихся с ОГЭ. В 2024-м таковых было 320, в 2023-м - 386.

Ранее сообщалось, что с 2026 года девятиклассники, не сдавшие ОГЭ в установленные сроки, смогут поступить в колледж. Там их будут бесплатно обучать таким рабочим профессиям, как швея, маляр и повар.

