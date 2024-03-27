27.03.2024 | 15:55

Пензенские школьники смогут пересдать ЕГЭ только по 1 предмету на выбор. Об этом в среду, 27 марта, на пресс-конференции в областном минобре рассказала директор регионального центра обработки информации ИРР Татьяна Фадеева.

Четкого алгоритма еще нет, но уже точно известно, что пройти испытание повторно можно будет только по 1 предмету, причем результат первой попытки аннулируют, даже если он в итоге окажется лучше.

«Соответственно, в расписании будет день, когда участники будут заявляться на экзамен, чтобы попробовать свои силы и возможности еще раз. Это будет большим подспорьем для них», - отметила Татьяна Фадеева.

Она уточнила, что регион пока ждет, когда в федеральном центре озвучат все изменения, которые отразятся на расписании.

По первоначально утвержденному графику основной период сдачи ЕГЭ должен был продлиться с 23 мая по 1 июля, дополнительный - с 4 по 23 сентября. Однако из-за новшества, введенного по предложению Владимира Путина, расписание экзаменов скорректируют, для этого Рособрнадзор ведет консультации с регионами.