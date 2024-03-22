Многострадальная школа в Заречном: решается вопрос об уголовном деле

22.03.2024 | 15:14

В школе № 220 г. Заречного до сих пор не возобновился учебный процесс после капитального ремонта. Новый обозначенный срок - 1 апреля.

На учебное заведение обратили внимание в прокуратуре. В 2023 году по итогам выездных проверок управлению капитального строительства Заречного дважды объявляли предостережения за отставание от графика ремонта.

В срок его так и не завершили. 25 января городская прокуратура внесла представление генеральному директору ООО «РегионСтрой» (подрядчик. - Прим. ред.) и возбудила дело об административном правонарушении. Его оштрафовали на 30 000 рублей.

«Также выяснилось, что заказчик (управление капитального строительства) подписал акты о приемке выполненных работ за сентябрь-декабрь 2023 года и документы на оплату услуг подрядчика без фактического выполнения части этих ремонтных работ. Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ (превышение должностных полномочий)», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Срок открытия школы № 220 переносили неоднократно. Его откладывали по нескольким причинам: из-за недобросовестного подрядчика, который нарушил технологию восстановления кровли (крыша протекла, работы отстали от графика на 2 месяца), поиска новых специалистов, порыва труб горячего водоснабжения в подвале. Изначально ремонт предполагали закончить к декабрю прошлого года.

На 2 февраля намечалась поставка новой мебели в школу - парт и стульев. В конце февраля провели электронный аукцион на ремонт сцены актового зала. Подрядчик должен был приступить к работе, как только будет заключен контракт, и завершить ее к 31 марта.