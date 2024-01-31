В Заречном задерживается открытие школы № 220

31.01.2024 | 19:39

В Заречном вновь перенесли срок открытия школы № 220 после ремонта. В помещениях продолжаются работы.

Возобновления уроков в обновленном образовательном учреждении с нетерпением ожидают родители целого района закрытого города.

«А у меня вопрос: когда дети смогут вернуться в школу № 220? Интересно, правительство Пензенской области, губернатор, министерство образования в курсе графика ремонта школы и это при том, что изначально дети должны были вернуться в здание к концу ноября, потом к концу декабря. В итоге январь закончился. Кто будет отвечать за нарушение всех возможных сроков? За то, что дети год учатся в зданиях, не отвечающих условиям образовательной организации (нет столовой, нет спортивного зала и т. п.)? Целый район города без школы и никому нет дела», - высказалась на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» зареченка Наталья.

Женщине ответил представитель администрации ЗАТО.

«В настоящее время за счет средств муниципального бюджета завершаются дополнительные работы, не предусмотренные федеральным проектом. В них входят: покраска стен коридоров, замена системы автоматической пожарной сигнализации, проведение локальных сетей, телефонизация. Также ведется монтаж специализированного оборудования в кабинетах химии и физики», - рассказали Наталье.

По словам сотрудника администрации, на 2 февраля намечена поставка новой мебели: парт и стульев.

«Дополнительно сообщаем, что перед началом капитального ремонта была проведена организационная работа по подготовке учебных мест, внесению изменений в лицензию и другие работы. Вопрос проведения ремонта школы находится на постоянном контроле у главы города», - пояснил представитель администрации Заречного.

Ремонт школы затянулся по нескольким причинам: из-за недобросовестного подрядчика, который нарушил технологию восстановления кровли (крыша протекла, работы отстали от графика на два месяца), поиска новых специалистов, порыва труб горячего водоснабжения в подвале.

Новый подрядчик должен был завершить работы к концу января 2024-го.